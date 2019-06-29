Политика
Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФРоссийская газета 06:45
Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта. Об этом сказал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.RT на русскомвчера в 16:28
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Общество
Петербуржцам пообещали жаркий июль
Июль в этом году будет жарче обычного, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на руководителя группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталью Мироничеву.
Обновлено в 09:10
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:01
Футбол
Грозненский «Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:39
Происшествия
Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим от паводка
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился предоставить финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:34
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение
Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за большую решетку 7-Series
В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида
Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Наука
Вымирающий северный белый носорог родится от умершего самца
Северный белый носорог практически вымер — в марте 2018-го года умер последний самец вида.
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль
Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Иркутской области один человек погиб в районе паводка
Один человек погиб в районах паводка Иркутской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 10:16
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Автоспорт
Квят показал десятый результат в третьей практике Гран-при Австрии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:41
Политика
Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09