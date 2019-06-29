Политика

Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФРоссийская газета 06:45

Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта. Об этом сказал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.
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Антон Силуанов — о торговых войнах и противостоянии санкциям

Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.
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Красная веснавчера в 10:01
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Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
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Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

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Общество

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Политика

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Политика

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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

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В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.
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Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
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У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
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Один человек погиб в районах паводка Иркутской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
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Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

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