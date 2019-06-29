Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФРоссийская газета 06:45

Торговый спор между США и Китаем влияет на экономику России, как и других государств, но даже самый худший сценарий не станет «концом мира». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы SophieCo на RT.

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Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта. Об этом сказал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT.

Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФ

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