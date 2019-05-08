Экономика
Силуанов рассказал о росте производительности труда в РоссииNews.ru вчера в 10:12
Рост производительности труда в России по итогам текущего года составит 1,4%. Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Силуанов анонсировал рост несырьевого экспорта и производительности труда в 2019 году
Вести.Финансвчера в 10:33
Силуанов сообщил о росте производительности труда благодаря нацпроекту
Экономика сегоднявчера в 10:12
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Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Обновлено в 02:57
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву
Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асо
Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке
В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
Здоровье
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Торговые комплексы ищут лекарство от пустоты
Оборот арендаторов, а значит и доходы торговых комплексов снижаются, и происходит это не только в Петербурге.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено вчера в 07:23
Игры
В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные
Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в попытке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча в Черногории, трансляцию ведет национальное телевидение.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 03:22
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100
В Сети появился фрагмент аудиозаписи переговоров пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и диспетчеров.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента
Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20