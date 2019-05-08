Экономика

Силуанов рассказал о росте производительности труда в РоссииNews.ru вчера в 10:12

Рост производительности труда в России по итогам текущего года составит 1,4%. Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году

Lenta.ruвчера в 11:12

Силуанов: производительность труда в РФ в 2019 году вырастет на 1,4% благодаря нацпроекту

ТАССвчера в 10:18

Силуанов анонсировал рост несырьевого экспорта и производительности труда в 2019 году

Вести.Финансвчера в 10:33

Нацпроект по поддержке занятости увеличит производительность труда на 1,4%

Бизнес.Рувчера в 13:35

Силуанов рассказал о росте производительности труда в России

News.ruвчера в 10:12

Силуанов сообщил о росте производительности труда благодаря нацпроекту

Экономика сегоднявчера в 10:12

Научат бережливому производству

Огни Енисея07 мая в 03:18
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Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Обновлено в 02:57
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

В Киеве началась акция «Бессмертный полк»

Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асо

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
Здоровье

Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Торговые комплексы ищут лекарство от пустоты

Оборот арендаторов, а значит и доходы торговых комплексов снижаются, и происходит это не только в Петербурге.
Обновлено в 03:42
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено вчера в 07:23
Игры

В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в попытке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча в Черногории, трансляцию ведет национальное телевидение.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Обновлено в 03:22
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Таисия Повалий представила фото в чувственном образе

Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено вчера в 19:59
Политика

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100

В Сети появился фрагмент аудиозаписи переговоров пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и диспетчеров.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента

Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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