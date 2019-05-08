Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 годуLenta.ru 11:12

Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС. По его словам, это произойдет благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году

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