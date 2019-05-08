Экономика

Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 годуLenta.ru 11:12

Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС. По его словам, это произойдет благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году

Lenta.ru11:12

Силуанов: производительность труда в РФ в 2019 году вырастет на 1,4% благодаря нацпроекту

ТАСС10:18

Нацпроект по поддержке занятости увеличит производительность труда на 1,4%

Бизнес.Ру13:35

Силуанов анонсировал рост несырьевого экспорта и производительности труда в 2019 году

Вести.Финанс10:33

Силуанов заявил, что производительность труда в РФ в 2019 г. вырастет на 1,4%

Будущее России. Национальные проекты10:49

Силуанов рассказал о росте производительности труда в России

News.ru10:12

Силуанов сообщил о росте производительности труда благодаря нацпроекту

Экономика сегодня10:12
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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