Силуанов рассказал о росте производительности труда в РоссииNews.ru вчера в 10:12

Рост производительности труда в России по итогам текущего года составит 1,4%. Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Силуанов рассказал о росте производительности труда в России

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