Экономика
Силуанов рассказал о росте производительности труда в РоссииNews.ru вчера в 10:12
Рост производительности труда в России по итогам текущего года составит 1,4%. Это станет возможным благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Силуанов заявил, что производительность труда в РФ в 2019 г. вырастет на 1,4%
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Силуанов анонсировал рост несырьевого экспорта и производительности труда в 2019 году
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Силуанов сообщил о росте производительности труда благодаря нацпроекту
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Фитнес довёл жительницу Челябинска до реанимации
Жительница Челябинска Ольга Варло попала в реанимацию после серии индивидуальных фитнес-тренировок с тренером Дмитрием Я. По её словам, победитель соревнований по бодибилдингу дал ей слишком большую нагрузку.
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Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
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Армия и оружие
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
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Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея
Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.
Обновлено в 04:50
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В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
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Общество
В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители»
Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".
Обновлено в 03:19
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Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
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Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
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