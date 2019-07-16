Политика
Силуанов рассказал о причинах развала СССРБИЗНЕС Online 16:24
Причиной распада СССР стала неграмотная финансовая политика руководства страны в конце 80-х годов, заявил глава минфина Антон Силуанов.
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Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования.
— Антон Силуанов, российский экономистНакануне.Ru 14:16
с чего всё началось
Прыжок России в рынок в декабре 1991 года был тесно связан с именем Егора Гайдара. Чуть позже в нашей стране в экономическом смысле наступила эпоха Чубайса. Первые годы президентства Путина были эрой Кудрина и Грефа.Московский Комсомолец07:55
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