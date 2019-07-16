Прыжок России в рынок в декабре 1991 года был тесно связан с именем Егора Гайдара. Чуть позже в нашей стране в экономическом смысле наступила эпоха Чубайса. Первые годы президентства Путина были эрой Кудрина и Грефа.

с чего всё началось

Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Авто SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.

Политика В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении.

Футбол Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

Здоровье Британские врачи успешно разделили сиамских близнецов 50 часов ушло у британских хирургов на то, чтобы разделить сиамских близнецов со сросшимися головами.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Футбол «Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Общество Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Авто Mercedes-Benz может отказаться от пикапа X-Class Пикап Mercedes-Benz X-Class не оправдал ожидания компании, и сейчас в Daimler рассматривают вопрос о прекращении производство модели.

Политика Китай не станет участвовать в переговорах по разоружению Эксперт прокомментировал сообщение агентства «Рейтер» о том, что представители США в среду на переговорах с Россией в Женеве хотят обсудить возможность нового соглашения по ядерному оружию, включая КНР.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Голубева посчитали устойчивым губернатором Глава Ростовской области Василий Голубев попал в «желтую» зону нового рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».

Армия и оружие Полиция Италии сообщила о заговоре украинских нацистов Итальянской полиции удалось установить связь между обнаруженным на севере страны, в Апеннинах, арсеналом боевого оружия со скандальным пронацистским украинским батальоном "Азов" (запрещен в РФ).

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.

Армия и оружие Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер "Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Экономика Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.

Армия и оружие Bellingcat выпустила новый фейк по расследованию трагедии MH17 Новую фальшивку, посвященную катастрофе с рейсом MH17 в Донецкой области, выпустила журналистская группа Bellingcat.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.