Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанковМойка78 вчера в 21:26

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции. Об этом Силуанов сообщил на полях Весенней сессии Международного валютного фонда, передает РИА Новости.

Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков

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