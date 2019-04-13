Финансы

Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанковМойка78 вчера в 21:26

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции. Об этом Силуанов сообщил на полях Весенней сессии Международного валютного фонда, передает РИА Новости.
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Экономист перечислил защитные меры Банка России против санкций

Телеканал 360°10:24

Эксперт объяснил суть «плана Б» Минфина РФ на случай новых санкций США

ФАН08:13

Силуанов сообщил о наличии «плана Б» на случай санкций против госбанков

РБКвчера в 19:33

Российское правительство подготовило «план Б» на случай санкций против госбанков или российского долга

Эхо Москвывчера в 20:03

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

URA.Ruвчера в 19:12

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Газета.Ruвчера в 18:59

Силуанов заявил, что у России есть «план Б» на случай санкций против госбанков

ТАССвчера в 18:38
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Футбол

Виктор Гончаренко: «С ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно»

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер «Звездные войны: Эпизод IX» опубликован на YouTube.
Обновлено вчера в 21:52
Единоборства

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Обновлено в 08:29
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в день тишины

Украинский телеканал «1+1» в день тишины перед вторым туром выборов президента страны намерен транслировать программы с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:29
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 13:10
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США

35 боевых машин Hummer прибыли из США в порт Одессы. Их направят в боевые подразделения в Донбассе.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Космос

В Воронежской области установили капсулу космического корабля «Союз»

Обновлено в 14:22
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».
Обновлено в 14:57
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
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