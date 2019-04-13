Финансы

Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанковМойка78 вчера в 21:26

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции. Об этом Силуанов сообщил на полях Весенней сессии Международного валютного фонда, передает РИА Новости.
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