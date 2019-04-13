Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанковРИА Новости 18:05
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Космос
Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе
Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Политика
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В Германии назвали «кошмаром для НАТО» российские комплексы С-400
Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Обновлено в 20:30
Политика
Украинский телеканал пригрозил Порошенко судом за срыв эфира
Руководство украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Общество
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО
Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено в 19:22
Космос
В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны
Обновлено в 17:52
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Авто
Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»
Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Наука
Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты
Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Финансы
Греция заключит сделку с МВФ о досрочной выплате половины долга
Минфин Греции долгое время заявляет о желании выплатить кредит МВФ, так как он был получен на пике финансового кризиса по крайне высокой ставке в 5% годовых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:28
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Космос
В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки
Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено в 08:41