Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанковРИА Новости 18:05

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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Российское правительство подготовило «план Б» на случай санкций против госбанков или российского долга

Эхо Москвы20:03

Силуанов сообщил о наличии «плана Б» на случай санкций против госбанков

РБК19:33

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Газета.Ru18:59

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

URA.Ru19:12

Силуанов раскрыл «план Б» на случай санкций против госбанков

Телеканал 360°18:48

Силуанов заявил, что у России есть «план Б» на случай санкций против госбанков

ТАСС18:38

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

РИА Новости18:05
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Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика

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Пока многотысячная аудитория наблюдала за происходящим, пока работали камеры, Путин увидел, что его министр экономического развития Максим Орешкин разговаривает по телефону.
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Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
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Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

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Обновлено в 04:03
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Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

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Зеленский рассказал про встречу с Макроном

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Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных

Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
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Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
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Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

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Обновлено в 19:08
Происшествия

Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам

Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Космос

В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны

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Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

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Происшествия

В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Наука

Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру

Речь идет о грибке Candida auris.
Обновлено 10 апреля в 10:30
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Экономика

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Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Футбол

«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

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Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
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Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

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Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
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