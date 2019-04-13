Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанковГазета.Ru вчера в 18:59
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 11 апреля в 07:16
Происшествия
В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу
Обновлено в 01:24
Происшествия
Малознакомый гость унес драгоценности хозяйки в Новокузнецке
Утром хозяйка обнаружила, что мужчина ушел, а из шкатулки пропала золотая цепочка и серьги стоимостью 42 тысячи рублей.
Обновлено в 01:12
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».
Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Мужчина поджег себя около Белого дома
Неизвестный мужчина попытался поджечь себя около Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
«Питтсбург» потерпел второе поражение в серии с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Технологии
Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США
На деле оказался настоящим проклятием для своих создателей и позором всей атомной отрасли Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Власти Эстонии запретили репортерам телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в страну и зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах организации "Свидетели Иеговы"*.
Обновлено в 00:54
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17