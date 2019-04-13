Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанковРИА Новости вчера в 18:05

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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Российское правительство подготовило «план Б» на случай санкций против госбанков или российского долга

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URA.Ruвчера в 19:12

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РИА Новостивчера в 18:05
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