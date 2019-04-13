Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанковРИА Новости вчера в 18:05

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Происшествия Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.

Шоу-бизнес Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Автоспорт Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.

Политика Григорий Аникеев остался самым богатым депутатом Госдумы Депутат Госдумы Григорий Аникеев задекларировал самый большой доход среди депутатов Госдумы за 2018 год.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Общество Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев «Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Певица Азиза выходит замуж Избранником Азизы стал ее старый друг, композитор Олег Бескровный. Певица всегда была окружена мужчинами.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.

Политика Бывшего главу Минобороны Украины объявили в международный розыск СКР объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины. Российские следователи попросили суд заочно арестовать Анатолия Гриценко.

Наука Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).

Кино Минкультуры: фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил режиссеру Павлу Лунгину подобрать дату премьеры для своего фильма "Братства", которая не вызовет споров, привязывать к 9 мая показы картины не будут.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Хоккей НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Банкет в честь юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей По подсчетам работников заведения, банкет может обойтись в миллион рублей, так как средний чек в элитном ресторане составляет около 5 тысяч рублей на человека.

Кино В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.

Происшествия В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.