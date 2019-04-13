Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанковРИА Новости вчера в 18:05
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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Происшествия
Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм
Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Политика
Григорий Аникеев остался самым богатым депутатом Госдумы
Депутат Госдумы Григорий Аникеев задекларировал самый большой доход среди депутатов Госдумы за 2018 год.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Общество
Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев
«Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Певица Азиза выходит замуж
Избранником Азизы стал ее старый друг, композитор Олег Бескровный. Певица всегда была окружена мужчинами.
Обновлено в 04:00
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Политика
Бывшего главу Минобороны Украины объявили в международный розыск
СКР объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины. Российские следователи попросили суд заочно арестовать Анатолия Гриценко.
Обновлено вчера в 05:24
Наука
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом
Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.
Обновлено в 02:38
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»
Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Кино
Минкультуры: фильм Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил режиссеру Павлу Лунгину подобрать дату премьеры для своего фильма "Братства", которая не вызовет споров, привязывать к 9 мая показы картины не будут.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Хоккей
НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт
НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Банкет в честь юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей
По подсчетам работников заведения, банкет может обойтись в миллион рублей, так как средний чек в элитном ресторане составляет около 5 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 04:10
Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, экстренно сел в Стокгольме из-за технической неисправности, связанной с повышением давления в салоне, пострадавших нет, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
Обновлено в 04:05
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено вчера в 13:59