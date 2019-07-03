Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости 09:59

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъ14:31

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБК10:34

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новости09:59

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАСС10:09

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Ру10:05

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов

Rambler News Service11:01

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалт10:30
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петербурге

Обновлено в 01:26
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика

Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 12:27
Политика

Новым главой Европарламента стал итальянский социалист

На выборах председателя Европарламента победил кандидат от европейских социалистов, итальянец Давид-Мария Сассоли.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:11
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Обновлено в 06:27
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Наука

Ученые впервые удалили ВИЧ с геномом CRISPR-Cas9 из ДНК мышей

Обновлено в 15:20
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Происшествия

О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра

Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено в 04:43
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Общество

Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города

По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы.
Обновлено в 11:56
Футбол

Стерлинг заявил, что чемпион Англии сильнее действующих чемпионов мира

Крайний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что в очном противостоянии чемпионы Англии обыграли бы действующих чемпионов мира французов.
Обновлено в 15:06
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