Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости 09:59

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъ14:31

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов

Rambler News Service11:01

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Ру10:05

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалт10:30

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАСС10:09

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБК10:34

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новости09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Спорт

Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
Обновлено в 18:14
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

Обновлено в 18:11
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Футбол

Агент бразильского игрока прилетит на переговоры с «Зенитом»

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников

Обновлено в 04:44
Общество

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Обновлено в 14:44
Происшествия

Дождевая вода затопила Куракину дачу

Уткам в парке Куракина дача приходится плавать в грязной дождевой воде.
Обновлено в 13:09
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров

Подписчики были удивлены: они привыкли видеть Глюкозу в другом образе.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Общество

В Воронеже утвердили задание на планировку участка под строительство водоподъемной станции

Власти утвердили задание на подготовку документации по планировке участка для строительства водоподъемной станции ВПС-21 (переоценка запасов подземных вод ПИР) – 3 этап (реконструкция объектов на территории ВПС-9) в Левобережном районе Воронежа.
Обновлено в 08:28
Политика

Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии

Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика

Владимир Путин встретится с папой Франциском в третий раз

Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

На Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

В ГИБДД факт обращения гражданина уже подтвердили и готовятся начать проверку по факту эпизода с автомобилем Пугачевой.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное