Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости 09:59
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов
Rambler News Service11:01
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Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
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Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
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В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
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Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
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Дождевая вода затопила Куракину дачу
Уткам в парке Куракина дача приходится плавать в грязной дождевой воде.
Обновлено в 13:09
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Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Глюкоза поделилась снимком без макияжа, фотошопа и фильтров
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Обновлено в 15:00
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ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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В Воронеже утвердили задание на планировку участка под строительство водоподъемной станции
Власти утвердили задание на подготовку документации по планировке участка для строительства водоподъемной станции ВПС-21 (переоценка запасов подземных вод ПИР) – 3 этап (реконструкция объектов на территории ВПС-9) в Левобережном районе Воронежа.
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Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии
Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
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На Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
В ГИБДД факт обращения гражданина уже подтвердили и готовятся начать проверку по факту эпизода с автомобилем Пугачевой.
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