Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости 09:59
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Происшествия
В Кентукки загорелся склад с бурбоном
В американском штате Кентукки в округе Вудфорд горит склад компании Beam Suntory, заполненный примерно 45 тыс. баррелей бурбона.
Обновлено в 09:01
Политика
Зачем Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Ранее Зеленский призвал украинского премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина за неподчинение президенту.
Обновлено в 09:24
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Происшествия
При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка
Российские власти 2 июля сообщили, что 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота во время плановых исследований начался пожар.
Обновлено в 09:41
Авто
Genesis выпустит кроссовер на базе G70
Премиальный паркетник разделит платформу со спортивным седаном G70 и станет вторым кроссовером марки после премьеры GV80.
Обновлено в 09:30
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Хавбек «Ньюкасла» продлил контракт с «сороками»
Полузащитник «Ньюкасла» Дэн Барлазер подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне
По данным издания Metro UK, Айсултана Назарбаева (сын старшей дочери бывшего президента Дариги) обвиняют в том, что 5 июня он укусил констебля Росса Сэмбрука, когда тот пытался помешать ему покончить с собой.
Обновлено в 10:04
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Теннис
Мария Шарапова не смогла доиграть стартовый матч на Уимблдоне
Во время матча Шарапова брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левым запястьем.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Атака лопатой: в Якутии пьяный депутат избил полицейского
Пьяный депутат Верхневилюйского района Якутии в селе Оросу избил лопатой сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) за требование перестать избивать сожительницу.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Минобороны: Норвегии не сообщали о взрыве газа на российской подлодке
Обновлено вчера в 15:29
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов
Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
Обновлено в 05:48
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей.
Обновлено в 09:18
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 09:37
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
Смольный выселил молитвенное помещение с проспекта Народного Ополчения
Выселять религиозный зал пришлось сотрудникам комитета Смольного и МВД.
Обновлено в 08:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29