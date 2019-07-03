Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости 09:59

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Цены на авиабилеты компенсируют, но с условием: Силуанов о новой инициативе правительства России

Царьград10:52

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАСС10:09

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалт10:30

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБК10:34

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Ру10:05

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов

Rambler News Service11:01

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новости09:59
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия

При пожаре на подлодке выжили четверо моряков

Обновлено в 10:04
Общество

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Футбол

РФС подписал соглашения с «Газпромбанком» и РЖД

"Газпромбанк" и РЖД стали официальными партнерами Российского футбольного союза (РФС), сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Кино

Создатели «Ходячих мертвецов» объявили о завершении комикса

Обновлено в 03:05
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

МИД Сирии обвинил Израиль в «государственном терроризме»

Министерство иностранных дел (МИД) Сирии опубликовало заявление, в котором обвинило власти Израиля в «государственном терроризме», об этом сообщает информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Авто

Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза

Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Кино

Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Обновлено в 07:12
Игры

Запретные карты: в Hearthstone и Gwent заменили откровенные иллюстрации

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
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Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо стоимостью в пять московских квартир

Эксперты указывают на то, за эти деньги можно приобрести 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Обновлено в 11:34
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста

СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Экология

Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней

Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Кино

Вышел финальный трейлер «Тайны печати дракона»

Обновлено в 08:30
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