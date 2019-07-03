Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Политика Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.

Футбол Карпин рассказал, что ему понравилось в игре «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после игры Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (2:1) оценил действия своей команды.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Авто В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10% За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым На заявление Британии, которое прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, российская сторона ответила, что Крым «открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны».

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Спорт Биатлонистка Вирер попала в больницу Итальянская биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником, сообщает Neveitalia.

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Кино По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Политика В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.

Происшествия Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.

Шоу-бизнес Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.

Армия и оружие МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.

Авто АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства автомобилей с 3 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".