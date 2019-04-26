Экономика
Силуанов рассказал о долге Венесуэлы перед Россией в 200 млн долларовФедералПресс 06:17
«Осенью, 200 миллионов долларов», – еще раз коротко уточнил информацию о платеже Силуанов. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Венесуэле сократили рабочий день и часы учебы из-за энергетического кризиса.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:29
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Музыка
Rammstein выпустили новый клип на песню Radio
Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Музыка
Тейлор Свифт и Брендон Ури ругаются по-французски в новом клипе
Влюбленные мирятся только после того, как Ури дарит певице котенка — неизвестно, составит ли он компанию двум реальным кошкам певицы, которые также снялись в клипе.
Обновлено в 05:53
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетия ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетней годовщины образования самопровозглашенной Луганской народной республики, которое будут отмечать 12 мая.
Обновлено в 17:56
Гаджеты
Опубликовано видео с реалистичными макетами нового iPhone XI
Судя по всему, iPhone XI получит абсолютно новый модуль основной камеры.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено в 18:32
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество
Писатель Дмитрий Быков уверен, что отравился
Обновлено вчера в 19:03
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет не раньше мая 2020 года
Компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 не раньше мая 2020 года.
Обновлено в 07:06
Экономика
ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 18:49
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51