Экономика
Силуанов рассказал о дальнейшей судьбе налога для самозанятыхЭкономика сегодня вчера в 05:27
Внедрение налога для самозанятых на всей территории России с 1 января 2020 года пока не утверждено, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство пока не решило, распространять ли налог для самозанятых на всю страну
Коммерсантъвчера в 06:34
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга
Регулярные физические упражнения позволяют поддерживать физическую форму, а также улучшить работоспособность мозга.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
Обновлено вчера в 20:31
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Транспорт
Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено вчера в 07:45
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Обновлено вчера в 19:28
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено 18 апреля в 14:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока
Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
Подопечная Фадеева рассказала, почему отказалась выйти замуж
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Россия ограничит экспорт нефти на Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о частичном запрете на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 05:37
Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:43