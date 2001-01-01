Экономика
Силуанов рассказал, какие изменения ждут Курганскую областьФедералПресс 06:59
Уже в сентябре планируется внести программу в правительство РФ. Отметим, что вчера врио губернатора Вадим Шумков встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи он рассказал, что попросил Антона Силуанова быть куратором региона в вопросе ускорения социального развития региона.
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Политика
В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Единоборства
Усик дебютирует в тяжелом весе 12 октября в Чикаго
Обновлено в 02:28
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд в Швеции арестовал подозреваемого в подготовке теракта
Суд в шведском Эстерсунде в пятницу арестовал мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, говорится в заявлении суда.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Электрички задерживаются на Курском направлении МЖД
В связи с происшествием с увеличенным интервалом движения следует несколько электричек.
Обновлено в 09:48
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Авто
Госдума предлагает запретить эксплуатацию старых автомобилей
По статистике Госавтоинспекции, на территории РФ зарегистрировано 60,5 млн транспортных средств, из которых 20,9 млн имеют возраст более 15 лет и около 10 млн это машины старше десяти лет.
Обновлено 14 августа в 04:19
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Здоровье
На севере Тамбова открылась новая поликлиника
В Тамбове начала прием пациентов новая поликлиника на улице Гиляровского, д.26-а.
Обновлено в 09:30
Общество
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Организаторы митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве отказались от предложения властей провести его с внешней стороны Садового кольца.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Культура
Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13