Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионахИзвестия 07:30
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
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Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
Обновлено вчера в 14:16
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Экономика
Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммы
Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Политика
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
Обновлено в 08:14
Политика
Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины
Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 05:27
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Раде призвали упразднить должность президента Украины
Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
На электростанции на греческом Крите прогремел взрыв
На острове Крит, принадлежащем Греции, произошел взрыв, затронувший электростанцию, сообщает издание «Катимерини».
Обновлено в 09:09
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Политика
Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Обновлено в 07:05
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт
Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
В Петербурге врачи сделают бесполого ребенка девочкой
Младенцу предстоит перенести сложнейшую пластическую операцию В Северной столице проведут сложную пластическую операцию бесполому младенцу, сообщает "Петербургский дневник".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Политика
Дональд Трамп надеется на окончание ужесточения политики ФРС
EPA-EFE / JIM LO SCALZO "Надеюсь, теперь у нас не будет ужесточения", - сказал Трамп в интервью Fox Business Network, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:28