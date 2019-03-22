Экономика

Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионахИзвестия 07:30

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
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Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов

РБК08:19

Правительство разрешит регионам заключать контракты по нацпроектам на шестилетний срок

ТАСС08:10

Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами

Реальное время07:27

Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах

Известия07:30

Силуанов проведет селекторное совещание по нацпроектам

РЕН ТВ07:10

Уровень исполнения нацпроектов регионами низок, заявил Силуанов

РИА Новости07:02
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Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

Обновлено вчера в 14:16
Космос

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Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Экономика

Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммы

Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
Обновлено в 07:18
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Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Политика

Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
Обновлено в 08:14
Политика

Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины

Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Представитель Юлии Началовой уточнила причину ее смерти

Обновлено в 05:27
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата

Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Раде призвали упразднить должность президента Украины

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

На электростанции на греческом Крите прогремел взрыв

На острове Крит, принадлежащем Греции, произошел взрыв, затронувший электростанцию, сообщает издание «Катимерини».
Обновлено в 09:09
Авто

Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever

Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Политика

Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики

Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено в 07:05
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«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Обновлено в 09:22
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Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Совфед оценил статью National Interest о побеждающей мощи Су-57

Обновлено в 08:31
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress

Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

В Петербурге врачи сделают бесполого ребенка девочкой

Младенцу предстоит перенести сложнейшую пластическую операцию В Северной столице проведут сложную пластическую операцию бесполому младенцу, сообщает "Петербургский дневник".
Обновлено в 09:25
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

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Дональд Трамп надеется на окончание ужесточения политики ФРС

EPA-EFE / JIM LO SCALZO "Надеюсь, теперь у нас не будет ужесточения", - сказал Трамп в интервью Fox Business Network, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:28
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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