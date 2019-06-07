Экономика
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛаРБК 06:44
6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%. Алекперов оценил ее в $800 млн, передавал корреспондент РБК.
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Футбол
Фидлер и Погребняк продлили контракты с «Уралом»
Обновлено в 07:09
Происшествия
Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома
Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика
Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов
Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.
Обновлено в 05:47
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Политика
Google: санкции против Huawei угрожают нацбезопасности США
Если США продолжат ужесточать ограничительные меры против китайской компании Huawei, то это создаст угрозу национальной безопасности, считают в Google.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 03:43
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Футбол
«Челси» подал апелляцию в CAS на трансферный запрет
"Челси" обратился с апелляцией на трансферный запрет в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обновлено в 04:17
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин: архитектура мировой экономики после холодной войны изменилась
«После окончания холодной войны, включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась», — сказал российский лидер.
Обновлено в 07:50
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Наука
Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками
Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50
Авто
Новинку Peugeot e-208 покажут на специальном мероприятии
Компания Peugeot в ближайшее время проведет премьеру нового электрокара Peugeot e-208.
Обновлено в 04:59
Политика
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 06:40
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51