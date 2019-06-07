Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛаРБК 06:44

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%. Алекперов оценил ее в $800 млн, передавал корреспондент РБК.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Футбол «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют за Суперкубок Англии 4 августа Стала известна дата матча за Суперкубок Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" . Встреча состоится на стадионе "Уэмбли" 4 августа.

Политика Си Цзиньпин процитировал Достоевского Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.

Футбол «Зенит» намерен договориться об уходе Маркизио за половину зарплаты "Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро.

Экономика Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.

Игры Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать» Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.

Происшествия Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Политика Путин заявил о сбоях в существующей модели мировой экономики Существующая модель мировой экономики находится в кризисе, несмотря на рост, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

Политика РБК: Совбез выступил против освобождения частот силовиков для 5G Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Политика Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование «Яндекс.Телефона» Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Происшествия Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться.

Происшествия Министру лесного комплекса Иркутской области предъявлено обвинение Следствие предъявило обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Энергетика МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар.

Игры Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2 Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.

Авто Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа» Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».

Наука Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.

Политика Калви не приедет на форум в Петербурге Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».