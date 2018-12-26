Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.

Происшествия Происшествия СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия "В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.

Политика Политика СНБО Украины утвердил новые санкции против России Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.

Общество Общество К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).

Политика Политика Пётр Порошенко отменил военное положение на Украине Президент Украины Пётр Порошенко объявил 26 декабря об окончании военного положения на Украине.

Космос Космос Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.

Политика Политика New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.

Происшествия Происшествия В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Общество Общество «Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей

Политика Политика Рэперу Элджею запретили въезд на Украину "В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 год", - говорится в тексте распоряжения.

Политика Политика Украина сохраняет усиленный контроль за въезжающими гражданами России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией, несмотря на отмену военного положения в стране.

Армия и оружие Армия и оружие The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.

Общество Общество Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.

Авто Авто С нового года в России подорожают автомобили большинства брендов Отмечается, что корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов Вслед за повышением НДС с нового года на 1,7% подорожают все модели Nissan.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан пожалуется в СБ ООН на вторжение ВВС Израиля "Достигнута договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет резолюцию, которая будет защищать Ливан и его граждан", - написал он.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor V20 представлен официально

Политика Политика Турецкая делегация посетит Россию 29 декабря Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкая делегация посетит Москву 29 декабря.

Происшествия Происшествия В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Иркутска в Екатеринбург, который летел через Москву, приземлились в аэропорту Внуково вместо Домодедово из-за плохих погодных условий.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам

Политика Политика Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с Путиным Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож не смог посетить состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса, так как находится в отъезде.

Происшествия Происшествия На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Общество Общество Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.