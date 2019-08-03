Политика
Силуанов прокомментировал новые санкции США против РоссииВедомости 12:26
В связи с ограничениями США в отношении госдолга России Силуанов выразил уверенность, что созданная финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета в заемных ресурсах. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей.
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В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
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В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
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Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
США заявили об обнаружении российских самолётов у у воздушных границ Аляски
Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено в 11:19
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Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
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Разгон протестующих на Бульварном кольце. Главное
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Авто
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Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт
В сети появилось видео новой короткой программы Загитовой
В сети опубликовали видео новой короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой.
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На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
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Биатлон. Фуркад проанализировал провал в прошлом сезоне
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал неудачное выступление в прошлом сезоне.
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Назад в 80-е: Стефания Маликова сменила прическу
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В Екатеринбурге 3 августа в загородном клубе «Белая лошадь» состоится Rainbow Global fest.
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