Политика

Силуанов прокомментировал новые санкции США против РоссииВедомости 12:26

В связи с ограничениями США в отношении госдолга России Силуанов выразил уверенность, что созданная финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета в заемных ресурсах. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей.
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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