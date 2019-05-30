Экономика
Силуанов: прогноз по росту ВВП сохраняется на уровне 1,3%The Moscow Post 02:53
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту экономики в стране сохраняется на уровне 1,3%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По его словам, российская экономика выросла на 0,5% по итогам первого квартала текущего года.
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Экономика
Москва станет центром экспериментов с искусственным интеллектом
По словам Собянина, в Москве есть хорошие технологические заделы для внедрения искусственного интеллекта: сбор данных и центры их обработки, частоты для внедрения сетей пятого поколения (5G) и планы уже до конца года запустить четыре экспериментальные площадки, тестирование беспилотных автомобилей, распознавание речи роботами в колл-центрах.
Обновлено в 08:05
Политика
Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2. Судьба встречи была решена в овертайме.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Авто
Предприятие «БелДжи» готовится к выпуску Geely SX11
Издание «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на руководителя предприятия «Белджи» Геннадия Свидерского сообщает, что тестовый запуск производства молодёжного кроссовера Geely SX11 произойдет в июне, а к 2020 году планируется окончательно наладить выпуск.
Обновлено в 06:04
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Благодаря мотивации мужа Елена Борщева похудела на 9 килограмм
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказала о своих тренировках под руководством супруга Валерия Юшкевича, который является фитнес-тренером.
Обновлено в 08:16
Общество
Судоходство на Канале имени Москвы восстановят 10 июня
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолет Ми-8
В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте
В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер
72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности
Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сын первого секретаря посольства Руанды выпал из окна в Москве
Сын первого секретаря посольства Руанды в России выпал из окна в Москве в среду, 29 мая.
Обновлено в 04:49
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Культура
Путин приветствовал участников фестиваля «Интермузей-2019»
Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля «Интермузей-2019», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:19
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53