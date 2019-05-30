Силуанов: прогноз по росту ВВП сохраняется на уровне 1,3%The Moscow Post 02:53

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту экономики в стране сохраняется на уровне 1,3%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости". По его словам, российская экономика выросла на 0,5% по итогам первого квартала текущего года.

Силуанов: прогноз по росту ВВП сохраняется на уровне 1,3%

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