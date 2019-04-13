Финансы
Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризисаРИА Новости 18:09
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
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Мужчину забили камнями до смерти в Москве
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