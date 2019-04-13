Финансы

Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризисаРИА Новости 18:09

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
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Силуанов призвал к либерализации экономики РФ

ФАН18:48

Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса

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Силуанов предложил разбираться с рукотворными факторами мирового кризиса

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Силуанов обсудил сотрудничество с коллегой из КНР

ПРАЙМ18:15
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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