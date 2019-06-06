Силуанов призвал не уделять так много внимания делу КалвиТАСС 03:22

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

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