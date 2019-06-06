Экономика

Силуанов призвал не уделять повышенного внимания делу КалвиLife.ru 05:54

Первый зампредседателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов призвал уделять делу американского инвестора Майкла Калви меньше внимания, поскольку проблема улучшения инвестиционного климата должна рассматриваться системно.
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В российском правительстве призывают не уделять слишком много внимания ситуации Майкла Калви

Эхо Москвы04:30

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Интерфакс03:35

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

ТАСС03:22

Силуанов призвал уделять меньше внимания делу Калви

Российская газета03:25

Силуанов о ситуации с Калви: Такое бывает и на Западе

МР7.ру03:26

Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви

РБК02:59

Силуанов высказался о деле Калви

News.ru02:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Футбол

В первом туре ФК «Тамбов» встретится с «Зенитом»

В первом туре, который в проекте структуры календаря запланирован на 14 июля, сыграют: "Зенит" – "Тамбов" "Спартак" – "Сочи" "Ростов" – "Оренбург" "Локомотив" – "Рубин" "Ахмат" – "Краснодар" "Арсенал" – "Динамо" "Крылья Советов" – ЦСКА "Урал" – "Уфа" Напомним, две команды уже встречались между собой.
Обновлено в 12:45
Общество

Представитель Алибасова опроверг подготовку операции

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика

Националисты забросали имение Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

США расценивают покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 создает неприемлемые риски для США, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
Обновлено в 13:08
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Культура

Мадонна прокомментировала слухи о флирте c Вайнштейном и свидании с Трампом

Обновлено в 12:52
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:07
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Авто

Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Обновлено в 09:25
Гаджеты

Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay

Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Энергетика

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Футбол

Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:55
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Теннис

Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Диетолог назвала самые полезные для женщин продукты

«Вечерняя Москва» решила спросить известного столичного диетолога Анжелику Дюваль о том, какие продукты она считает самыми полезными для женщин.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Германия создаст гиперзвуковое оружие против России

Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, сообщил Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер.
Обновлено в 11:01
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Спорт

ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами

Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
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