Экономика
Силуанов призвал не уделять повышенного внимания делу КалвиLife.ru 05:54
Первый зампредседателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов призвал уделять делу американского инвестора Майкла Калви меньше внимания, поскольку проблема улучшения инвестиционного климата должна рассматриваться системно.
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Футбол
В первом туре ФК «Тамбов» встретится с «Зенитом»
В первом туре, который в проекте структуры календаря запланирован на 14 июля, сыграют: "Зенит" – "Тамбов" "Спартак" – "Сочи" "Ростов" – "Оренбург" "Локомотив" – "Рубин" "Ахмат" – "Краснодар" "Арсенал" – "Динамо" "Крылья Советов" – ЦСКА "Урал" – "Уфа" Напомним, две команды уже встречались между собой.
Обновлено в 12:45
Общество
Представитель Алибасова опроверг подготовку операции
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
США расценивают покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск
Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 создает неприемлемые риски для США, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
Обновлено в 13:08
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Культура
Мадонна прокомментировала слухи о флирте c Вайнштейном и свидании с Трампом
Обновлено в 12:52
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:07
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay
Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Энергетика
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Футбол
Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:55
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Теннис
Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Ролан Гаррос, выиграв в четвертьфинале у немца Александра Зверева в трёх сетах.
Обновлено в 11:29
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные для женщин продукты
«Вечерняя Москва» решила спросить известного столичного диетолога Анжелику Дюваль о том, какие продукты она считает самыми полезными для женщин.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Германия создаст гиперзвуковое оружие против России
Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, сообщил Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в Германии Петер Хайльмайер.
Обновлено в 11:01
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Спорт
ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами
Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47