Экономика

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу КалвиИнтерфакс 03:35

Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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