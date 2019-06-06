Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу КалвиИнтерфакс 03:35

Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

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