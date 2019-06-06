Экономика

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу КалвиИнтерфакс 03:35

Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В российском правительстве призывают не уделять слишком много внимания ситуации Майкла Калви

Эхо Москвы04:30

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Интерфакс03:35

Силуанов высказался о деле Калви

News.ru02:59

Силуанов призвал уделять меньше внимания делу Калви

Российская газета03:25

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви

ТАСС03:22

Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви

РБК02:59

Силуанов о ситуации с Калви: Такое бывает и на Западе

МР7.ру03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения

Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин рассказал, к чему привело создание ядерного оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что человечество после создания ядерного оружия находится в относительном глобальном покое.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

Заключённые устроили бунт в колонии на Украине

Заключённые, содержащиеся под стражей в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области Украины, устроили бунт.
Обновлено в 07:19
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

Обновлено в 04:12
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:25
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Политика

Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Авто

Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval

Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Авто

Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

Явка на выборах составила 84,5%. Левые партии заручились поддержкой 52,1% избирателей, а правоцентристы — 41,0%. Оппозиция получила 91 место в 179-местном парламенте, а «синий» блок — 75 мест.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»

Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
Обновлено в 05:50
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Обновлено в 06:55
Футбол

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Путин: Россия может не продлевать СНВ-3

Вопрос с пролонгацией договора обострился после того, как зимой Вашингтон объявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:36
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь

Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay

Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
Обновлено в 07:33
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное