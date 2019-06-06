Экономика

Силуанов призвал не уделять так много внимания делу КалвиТАСС 03:22

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
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В российском правительстве призывают не уделять слишком много внимания ситуации Майкла Калви

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МР7.ру03:26

Силуанов высказался о деле Калви

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Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
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Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.
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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Путин назвал идеальную для России цену нефти

Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
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За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
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Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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