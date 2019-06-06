Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу КалвиТАСС 03:22
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
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Политика
Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса
На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
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Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено вчера в 07:47
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
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Общество
Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»
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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
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Обновлено в 02:30
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
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В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
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Анфиса Чехова с юмором ответила на нападки в Instagram
Телезвезда не проигнорировала нападки, но ответила на них корректно и с чувством юмора, которое ей присуще.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за то, чтобы в элитном дивизионе играли не 16, а 18 команд.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Майор ФСБ сознался в убийстве и расплакался
Бывший майор ФСБ Павел Стерлягов расплакался перед присяжными после признания вины в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
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Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на имя для будущего внука или внучки
Правда, некоторые подписчики мамы Тимати решили, что она просто пошутила. А конкурс объявили просто для отвлечения внимания.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Начальника копейской колонии задержали за получение взятки
В Копейске задержали начальника исправительной колонии №15 Владимира Ульянова.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Путин назвал идеальную для России цену нефти
Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Хоккей
«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
Обновлено в 08:06
Футбол
Защитник Сорокин заявил, что намерен забить гол Сан-Марино
Защитник казанского «Рубина» и сборной России Егор Сорокин заявил, что намерен забить гол в ворота сборной Сан-Марино.
Обновлено в 07:15
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36