Экономика

Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформыТелеканал 360° вчера в 20:30

Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы. К разрешению проблемной ситуации подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Антон Силуанов вступил в спор по вопросу тарифной реформы

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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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