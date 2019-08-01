Экономика
Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформыТелеканал 360° вчера в 20:30
Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы. К разрешению проблемной ситуации подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития оценило негатив от реформы тарифа на электроэнергию
Будущее России. Национальные проекты02:50
Потери экономики от повышения тарифов на электричество могут достигнуть 686 млрд рублей
Реальное времявчера в 22:59
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Обновлено в 02:13
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Обновлено вчера в 17:40
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».
Обновлено в 04:34
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 03:24
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы
«Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Экономика
Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к квартале SA после разового снижения на -0,2% квартале к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - резюмировали в МЭР.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
В Киеве атаковали экс-президента Украины Петра Порошенко
В Киеве неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после дачи им показаний в местном суде, сообщают СМИ соседней страны.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Теннис
Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить»
В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02