Крупный бизнес и промышленность могут не потерять деньги из-за новой тарифной реформы. К разрешению проблемной ситуации подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.

Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы

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