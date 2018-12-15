Экономика

Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
РИА Новости
03:47

Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.
РИА Новости03:47

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Силуанов считает целесообразным введение моратория на проверки легализовавшихся самозанятых

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Силуанов придумал, как вывести самозанятых в легальное поле

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Мораторий могут ввести на проверки самозанятых

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Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых

Ведомости03:56

Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых

РИА Новости03:47

Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых для их легализации

ПРАЙМ03:46
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Экономика

Медведев утвердил создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни

Новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:36
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ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций

Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы

ВТБ намерен увеличить ставки по ипотеке

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ вынуждает банки пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и остальным кредитам будет принимать решение с учётом действий других игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Обновлено вчера в 10:15
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год

В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 02:58
Экономика

Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу частного Альфа-банка государственному банку.
Обновлено вчера в 08:26
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Экономика

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики

Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Обновлено в 04:17
Экономика

В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы

Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено вчера в 10:39
Экономика

Биткоин не сразу стал мыльным пузырем

Мыльный пузырь криптовалют, последовавший за пузырем на жилищном рынке и пузырем на рынке технологий, стал третьим менее чем за 20 лет.
Обновлено вчера в 08:17
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