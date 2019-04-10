Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятымиDP.RU 09:55

Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.

Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми

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