Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятымиDP.RU 09:55
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
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Политика
В США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление на тему договора российской и американской сторон о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 12:40
Футбол
Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью
«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В ДТП с двумя автобусами в Ростове пострадали 13 человек
Обновлено в 09:52
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Транспорт
Как изменится Улан-Удэ с появлением нового моста?
Согласно проектному решению, пропускная способность моста составит 18 тысяч автомобилей в час.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество
Трамп в десятый раз станет дедушкой
Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.
Обновлено в 09:59
Авто
Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback
Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Почему в Петербурге аппаратов МРТ и КТ много, а очереди на обследование не сокращаются
Например, аппарат МРТ сконструирован так, что он вообще никогда не выключается и может работать круглосуточно.
Обновлено в 11:55
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество
Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов
В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов.
Обновлено в 10:37
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
Обновлено в 10:25
Политика
WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX
Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Задержанным в Египте россиянам предъявили обвинения в экстремизме
Российским гражданам, задержанным в августе 2018 года в Египте, предъявлены обвинения в экстремизме.
Обновлено в 12:53