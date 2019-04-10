Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятымиDP.RU 09:55
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Футбол
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей
Обновлено в 12:39
Общество
В Москве обнаружили скульптуру 18 века
Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Третий случай кори зарегистрировали в Удмуртии
Третий случай заболевания корью зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Об этом сообщили в республиканском Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Театры
Серебренников готовит концерт в честь Пугачевой
Обновлено в 13:31
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 09:08
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Кино
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Общество
В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается
В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский встретится с Макроном в один день с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже в один день с действующим украинским президентом Петром Порошенко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 13:47
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак», контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Обновлено в 13:29
Единоборства
Российский борец Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Владислав Валиев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 86 кг.
Обновлено в 12:46