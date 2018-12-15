Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами, заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.

с чего всё началось

Поэтому, мне кажется, что для того чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес.

Вице-премьер Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок деятельности самозанятых граждан контролирующими органами, чтобы способствовать их легализации.

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