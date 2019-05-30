Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиянRT на русском 05:04

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

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