Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 03:30

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Здоровье Минздрав объяснил рост пьянства в России Количество пьющих россиян выросло из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018 и 2019 годах.

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

Армия и оружие Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Общество Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.

Политика Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.

Общество На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.

Политика Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет "две войны".

Финансы Украина распродаёт запасы золота В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Политика Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.

Финансы Россияне начали массово скупать валюту В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.

Футбол Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной России Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Общество Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров» Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.

Происшествия Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.

Гаджеты На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.