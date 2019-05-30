Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Иностранцам обещают налоговые льготы

Коммерсантъ06:12

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Интерфакс05:06

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

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Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физлиц для иностранных и российских граждан

Эхо Москвы04:04

Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Lenta.ru02:51

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

РБК02:27

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Известия03:58
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Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
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Обновлено вчера в 13:27
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Отмечается, что в случае перехода Янг снова станет одноклубником своего бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который играет за американский клуб с 2018 года.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 06:11
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Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

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Музыка

Эксперты определили лучшую песню в истории человечества

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Финансы

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Футбол

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи на стройке в Ульяновске

Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.
Обновлено в 06:11
Футбол

Лучано Спаллетти покинул «Интер»

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

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Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Технологии

Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP

Внедрение SAP BPC Объединенная компания «Связного» и «Евросети» (действует на рынке под брендом «Связной») начала внедрять решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP Business Planning and Consolidation (BPC) на платформе SAP HANA.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

США обвинили Россию в проведении запрещенных ядерных испытаний

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Здоровье

Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты

В начале прошлого года 42-летняя Рейчел Пальма (Rachel Palma) почувствовала себя странно: она страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия, а также забывала, где находится.
Обновлено в 05:01
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Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Экономика

Челябинцы вновь полюбили брать автокредиты

В целом по стране в апреле 2019 года количество выданных автокредитов составило 90,9 тыс. единиц.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
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Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
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