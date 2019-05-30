Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиянRT на русском 05:04

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

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Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физлиц для иностранных и российских граждан

Эхо Москвы04:04

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

ТАСС02:07
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В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс

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Экономика

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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»

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Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
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Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Политика

Впервые канцлером Австрии стала женщина

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента).
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Политика

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Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
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Финансы

Доля убыточных организаций в РФ в I квартале снизилась до 34,8%

Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.
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Политика

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Минобороны США включило Россию в список стран, услуги которых будет запрещено использовать при выполнении космических пусков с 31 декабря 2022 года.
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По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
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Происшествия

Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
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Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко

На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
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Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
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Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств

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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

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Энергетика

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Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
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Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
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Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
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Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
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Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
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Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
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Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
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