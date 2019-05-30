Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Интерфакс05:06

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

ТАСС02:07

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физлиц для иностранных и российских граждан

Эхо Москвы04:04

Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Lenta.ru02:51

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

РБК02:27

Силуанов предложил снизить налоги для иностранцев

URA.Ru02:19

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Известия03:58
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Политика

Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах

По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Религия

Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее

Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).
Обновлено 28 мая в 22:53
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Спорт

В ВК «Динамо-Казань» появится хорватская волейболистка

В составе волейбольного клуба «Динамо-Казань» появится хорватская волейболистка.
Обновлено в 03:04
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Политика

Тимошенко предложила начать отношения с Россией с «чистого листа»

Обновлено в 06:12
Общество

Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая

Обновлено в 03:49
Происшествия

Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове

В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 08:27
Экономика

Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода

Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика

Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Общество

В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Гаджеты

Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп

Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты

Компания Huawei вернулась в списки членов SD Association и Wi-Fi Alliance

Идентичная ситуация произошла с Bluetooth SIG, JEDEC (USB) и Wi-Fi Alliance, которые после удаления Huawei из списка членов вернули компанию обратно.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев засудит Харламова и Батрутдинова за оскорбление супруги

Обновлено в 04:06
Авто

Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей

Обновлено в 05:26
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

На американском рынке Kia планирует реализовывать свою модель под именем Seltos. Возможно, для нашего рынка маркетологи выберут другое имя.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона

Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Футбол

Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено в 07:03
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Политика

Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
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