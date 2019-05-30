Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.ТАСС02:07
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Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Религия
Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее
Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).
Обновлено 28 мая в 22:53
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Спорт
В ВК «Динамо-Казань» появится хорватская волейболистка
В составе волейбольного клуба «Динамо-Казань» появится хорватская волейболистка.
Обновлено в 03:04
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 06:53
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49
Происшествия
Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 08:27
Экономика
Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода
Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп
Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты
Компания Huawei вернулась в списки членов SD Association и Wi-Fi Alliance
Идентичная ситуация произошла с Bluetooth SIG, JEDEC (USB) и Wi-Fi Alliance, которые после удаления Huawei из списка членов вернули компанию обратно.
Обновлено в 04:03
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
На американском рынке Kia планирует реализовывать свою модель под именем Seltos. Возможно, для нашего рынка маркетологи выберут другое имя.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона
Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Футбол
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду
По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может
Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено в 07:03
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности
Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25