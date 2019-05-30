Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Политика Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".

Религия Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам сыграл одну из ролей в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

Происшествия Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Экономика Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

Происшествия Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.

Политика Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.

Общество В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.

Политика Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гаджеты Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Общество В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.

Гаджеты Компания Huawei вернулась в списки членов SD Association и Wi-Fi Alliance Идентичная ситуация произошла с Bluetooth SIG, JEDEC (USB) и Wi-Fi Alliance, которые после удаления Huawei из списка членов вернули компанию обратно.

Авто Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos На американском рынке Kia планирует реализовывать свою модель под именем Seltos. Возможно, для нашего рынка маркетологи выберут другое имя.

Шоу-бизнес За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».

Футбол Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.

Наука На дне Северного моря найдена затонувшая страна Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Космос Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.

Музыка Песня Yesterday названа лучшей в истории Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.

Политика Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.