Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Глава Минфина Антон Силуанов предлагает уравнять ставки налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев

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Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Известия03:58
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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

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