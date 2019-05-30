Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании, посвященном реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.ТАСС02:07
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Футбол
Отец Кварацхелии: «Посмотрим, захочет ли „Локомотив“ оставить Хвичу»
Посмотрим, как будет дальше, захочет ли «Локо» оставить Хвичу. Если да — то дело уже за сыном, — сообщил отец футболиста.
Обновлено в 12:27
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Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мороженого при помощи леденца на палочке.
Обновлено в 10:59
Общество
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.
Обновлено в 10:24
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто
Suzuki привезла в РФ ограниченную версию кроссовера Suzuki SX4
Как сообщает пресс-служба компании, кроссовер Suzuki SX4 Tabi выпущен ограниченным тиражом в количестве 50 экземпляров, 25 из которых с 1,6-литровым двигателем и передним приводом, а остальные 25 с 1,4-литровым турбомотором в сочетании с полным приводом.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Столкновение кораблей в Будапеште: и здесь найден украинский след
Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.
Обновлено в 06:46
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Экономика
«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.
Обновлено в 11:40
Наука
Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Кино
В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа
В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Здоровье
В США выходили самого маленького в истории новорожденного
Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено в 09:38
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы
"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" объявили составы на первый матч за место в премьер-лиге.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Авто
Составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары
Эксперты назвали лучшую пятерку автомобилей для путешествий в летний зной.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова, обвиняемого в подготовке теракта
Фантазии и шутки в деле курсанта Осипова, который мечтал понравиться сотрудникам ФСБ, а стал обвиняемым в подготовке теракта Он также подчеркнул, что во время предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что курсант здоров.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
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Шоу-бизнес
Волочкова попала в Книгу рекордов России
Шпагат балерины Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 04:22
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50