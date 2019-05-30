Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Политика Иран отвергает обвинение Болтона в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана отвергает обвинения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в том, что Тегеран стоит за предполагаемым саботажем нефтяных танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Происшествия В Шереметьеве аварийно сел самолет Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему направляются пожарные расчеты, передает ТАСС.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Авто Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.

Здоровье Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Японская компания Hyundai продолжает испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Энергетика В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба» Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Общество Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Экономика Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Происшествия В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.

Политика Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.