Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиянRT на русском 05:04

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
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Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

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Глава Минфина Антон Силуанов предлагает уравнять ставки налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев

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Известия03:58

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

ТАСС02:07
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