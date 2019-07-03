Энергетика

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин решил субсидировать авиакеросин

Ведомостивчера в 15:38

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новостивчера в 09:59

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБКвчера в 10:34

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалтвчера в 10:30

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 10:09

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъвчера в 14:31
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Политика

Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены

Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Обновлено в 01:52
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика

В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

Обновлено в 01:16
Здоровье

Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

Обновлено в 02:14
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней", сообщает АНСА.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 00:17
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Технологии

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Кино

Про Гарри Поттера снимут сериал

Обновлено вчера в 22:01
Технологии

Правительство проработает варианты выпуска электронных паспортов

Проект нового удостоверения личности предполагает постепенный отказ от бумажных паспортов в пользу пластиковой карты с чипом, на которой будут находиться данные гражданина, в том числе биометрия и отпечаток пальца.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Пляжное фото Платона Собчак взбудоражило сеть

На фото маленький Платон изображен голышом во время отдыха на море.
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей

«Барыс» подписал канадца Адама Хелевку

Односторонний договор с 23-летним хоккеистом подписан до 30 апреля 2020 года.
Обновлено в 02:10
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