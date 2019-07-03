Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM 19:45
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
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Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий
Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Политика
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Политика
Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Закон подписан президентом
Президент России Владимир Путин подписал закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".
Обновлено в 08:51
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Проект «Диспансеризация на колесах» стартовал в Сахалинской области
Проект "Диспансеризация на колесах" был разработан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Обновлено 01 июля в 03:39
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Кино
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Обновлено в 22:27
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено в 16:58
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Общество
Пострадавшим от паводка в Приангарье купят новое жилье
По указу Владимира Путина Иркутская область получит из федерального бюджета деньги на капремонт поврежденного жилья и на приобретение нового, а также на компенсации сельхозтоваропроизводителям.
Обновлено в 22:26
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59