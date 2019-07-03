Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти

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