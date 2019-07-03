Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.ТАССвчера в 10:09
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Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
Коммерсантъвчера в 14:31
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей
АвтоВАЗ вынужден временно приостановить выпуск автомобилей на всех производственных мощностях предприятий в Тольятти и Ижевске.
Обновлено 02 июля в 11:51
Общество
Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья
Власти Красноярского края готовы предоставить места в детских лагерях для детей из Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 01:57
Технологии
Назван оператор связи с самым быстрым мобильным Интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla назвала «Мегафон» оператором связи с самым быстрым мобильным Интернетом в России, он возглавил соответствующий рейтинг.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за порывистого ветра
В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что в Москве четыре человека пострадали сегодня из-за порывистого ветра, скорость которого достигала 19 метров в секунду.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
14 моряков ВМФ России погибли на глубоководном аппарате
В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.
Обновлено 02 июля в 09:39
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Общество
Жители Чили наблюдали полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено 02 июля в 08:12
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака
Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Политика
В МИД назвали пути решения ситуации с ДРСМД с Вашингтоном
Россия твердо намерена решить с Вашингтоном проблему ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Паводок в Иркутской области затронул еще пять населенных пунктов, сообщают в МЧС.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено 02 июля в 04:53
Политика
Президент Путин освободил от должностей трех генералов
На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных лиц в МВД.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски
Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05