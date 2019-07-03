Энергетика

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.
ТАССвчера в 10:09

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Минфин решил субсидировать авиакеросин

Ведомостивчера в 15:38

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 10:09

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБКвчера в 10:34

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалтвчера в 10:30

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъвчера в 14:31

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новостивчера в 09:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей

АвтоВАЗ вынужден временно приостановить выпуск автомобилей на всех производственных мощностях предприятий в Тольятти и Ижевске.
Обновлено 02 июля в 11:51
Общество

Детские лагеря Красноярска готовы принять детей из Приангарья

Власти Красноярского края готовы предоставить места в детских лагерях для детей из Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 01:57
Технологии

Назван оператор связи с самым быстрым мобильным Интернетом в России

Международная исследовательская компания Ookla назвала «Мегафон» оператором связи с самым быстрым мобильным Интернетом в России, он возглавил соответствующий рейтинг.
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Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям

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Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за порывистого ветра

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что в Москве четыре человека пострадали сегодня из-за порывистого ветра, скорость которого достигала 19 метров в секунду.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия

14 моряков ВМФ России погибли на глубоководном аппарате

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.
Обновлено 02 июля в 09:39
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено в 01:52
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

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Обновлено в 01:00
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Общество

Жители Чили наблюдали полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 06:34
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено 02 июля в 08:12
Экономика

Пенсионный налог может стать обязательным

Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
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Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 08:26
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Политика

В МИД назвали пути решения ситуации с ДРСМД с Вашингтоном

Россия твердо намерена решить с Вашингтоном проблему ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Паводок в Иркутской области затронул еще пять населенных пунктов, сообщают в МЧС.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено 02 июля в 04:53
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Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

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Президент Путин освободил от должностей трех генералов

На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных лиц в МВД.
Обновлено вчера в 21:35
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Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски

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Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
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