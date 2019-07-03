Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.

с чего всё началось

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти

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