Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.ТАССвчера в 10:09
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Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
Коммерсантъвчера в 14:31
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Происшествия
В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Обновлено в 00:48
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски
Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено вчера в 02:05
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок
Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Домашний кот спас жизни хозяев, подравшись с коброй в Индии
Как гласит описание к видеоролику, хозяин смелого кота, наблюдавший за дракой, немедленно обратился к змеелову.
Обновлено в 00:19
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59