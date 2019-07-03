Энергетика

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.
ТАССвчера в 10:09

Подробнее о событии

Минфин решил субсидировать авиакеросин

Ведомостивчера в 15:38

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБКвчера в 10:34

Силуанов: Правительство может ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты

Росбалтвчера в 10:30

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 10:09

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъвчера в 14:31

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новостивчера в 09:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
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В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Обновлено в 00:18
Происшествия

В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 23:02
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Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
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Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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Екатерина Стриженова «возвращает лицо» после ночной смены с помощью гипсовой маски

Екатерина Стриженова показала поклонникам, как «вернуть лицо» после изнуряющей ночной смены.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено вчера в 02:05
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок

Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Космос

Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть

По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
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Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Домашний кот спас жизни хозяев, подравшись с коброй в Индии

Как гласит описание к видеоролику, хозяин смелого кота, наблюдавший за дракой, немедленно обратился к змеелову.
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Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
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