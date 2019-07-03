Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну.

с чего всё началось

«При цене керосина свыше 48,2 тыс. рублей за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель, мы будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств», — цитирует ТАСС министра финансов Антона Силуанова.

Минфин предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счет нефти

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